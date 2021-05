Von Lea Kramer

Der Himmel ist grau. Es regnet in Strömen. Fotografen und Journalisten warten schon fast eine Stunde lang, als Christl-Marie Schultes endlich am Flugplatz Oberwiesenfeld erscheint - frisch und munter wie immer. So berichtet der Tölzer Kurier einen Tag später vom 21. Mai 1931. Dem Tag, an dem Bayerns erste Pilotin vom Verkehrsflughafen im Münchner Norden zu einer Weltumrundung startete.