Tödlicher Verkehrsunfall in Oberföhring

Ein 80 Jahre alter Münchner ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Oberföhring tödlich verletzt worden. Der Mann hatte mit seinem Fahrrad die Cosimastraße an einem Fußgängerübergang auf Höhe des Salzsenderwegs überqueren wollen, als er von einer stadtauswärts fahrenden Tram der Linie 37 erfasst und zur Seite geschleudert wurde.

Wie die Polizei mitteilte, habe der 48 Jahre alte Trambahnfahrer noch ein Warnsignal abgegeben und das Tempo bereits verringert, ehe der Senior losfuhr. Obwohl der 80-Jährige einen Helm trug, erlitt er so schwere Kopfverletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimation durch einen zufällig anwesenden Arzt noch an der Unfallstelle verstarb. Während der Unfallaufnahme war die Cosimastraße stadteinwärts für etwa zwei Stunden gesperrt, auch die Tram-Linien 16 und 37 waren unterbrochen.