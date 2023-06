In den Nymphenburger Schulen hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt. Dabei entstand laut Feuerwehr ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Als die Feuerwehr gegen 1.34 Uhr an der Privatschule in der Sadelerstraße eintraf, drang bereits dichter Rauch aus der Schulaula. Ein Atemschutztrupp suchte das Gebäude nach dem Brandherd ab und fand ihn in einem Technikraum neben der Aula.

Bis das Feuer gelöscht war, hatte sich der Rauch bereits im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss ausgebreitet. Dadurch seien weite Teile des Schulgebäudes mit Ruß überzogen worden; ob die Folgen des Brands auch Auswirkungen auf den Schulbeginn nach den Pfingstferien haben werden, konnte ein Sprecher am Samstag nicht sagen.

Das Gebäude musste drei Hochleistungslüftern entraucht werden. Was den Brand auslöste, ist noch offen. Die Polizei ermittelt.