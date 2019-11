Auf einer Baustelle in der Forstenrieder Straße im Stadteil Neuried ist am Donnerstag eine große Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ein Polizeisprecher teilte mit, die Bombe sei nach erster Einschätzung mehrere hundert Kilo schwer. Da sie noch am Donnerstag bei Tageslicht entschärft werden soll, wurde der Fundort abgesperrt.

"Anwohner, die in Sichtweite zur Fundstelle wohnen, werden gebeten, sich von Fenstern und Balkonen fernzuhalten", teilte das Landratsamt München mit. Die Landeshauptstadt München forderte die Bürger auf, angrenzende Gebiete wie Fürstenried-West oder Großhadern möglichst zu verlassen. Die Kreisverwaltung hat in einer Sporthalle in Neuried eine Notbetreuung für die Menschen eingerichtet, die wegen der Entschärfung vorsorglich ihre Wohnungen verlassen müssen. Der Betrieb am Klinikum Großhadern ist von den Evakuierungsmaßnahmen nicht betroffen.