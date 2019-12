Am Mittwoch gegen 17.20 Uhr ist ein Taxifahrer in der Ruffinistraße in Neuhausen bedroht und ausgeraubt worden. Ein etwa 50 Jahre alter, schlanker, eher klein gewachsener Mann mit hellem Teint war am Hauptbahnhof eingestiegen und hatte auf dem Rücksitz Platz genommen.

Am Zielort wollte der Taxifahrer seinen Fahrgast abkassieren. In diesem Augenblick hielt ihm der Unbekannte von hinten ein Messer an den Hals und forderte Bargeld. Der Taxifahrer warf daraufhin seinen Geldbeutel auf den Beifahrersitz.

Es entwickelte sich ein kurzes Handgemenge, bei dem der Taxifahrer verletzt wurde. Der Täter sprach gebrochen deutsch und englisch.