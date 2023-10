"Die Stadt hat wieder eine Mitte", titelte die SZ am 1. Juli 1972. Am Tag zuvor hatte Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel die Münchner Fußgängerzone offiziell eröffnet. Mit der Aktion "Nachtschwärmer" soll in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der Fußgängerzone gefeiert werden. "Wir wollen die Vielfalt und Attraktivität der Innenstadt zeigen", sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer des Vereins City Partner, der die Veranstaltung organisiert. Von 2007 bis 2019 lockte die Aktion insgesamt 2,5 Millionen Besucher an, während der Pandemie mussten die Shopping-Abende ausfallen.

Am kommenden Freitag, 27. Oktober, können die Münchnerinnen und Münchner nun wieder einen Abend lang nach 20 Uhr in der Innenstadt einkaufen. Das Besondere: Nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in vielen Geschäften gibt es ein Kulturprogramm. Innerhalb des Altstadtrings haben viele Läden bis 24 Uhr geöffnet. Zahlreiche Musik-, Kultur- und Literaturveranstaltungen sowie die gastronomischen Angebote beginnen bereits mittags. Rund 150 Partner beteiligen sich an der Aktion, noch mehr Geschäfte werden öffnen.

Die Aktion sei kein "Black Friday", so City-Partner-Geschäftsführer Fischer - stattdessen gehe es darum, die Innenstadt anders zu erleben. Das Motto "50 Jahre Fußgängerzone" begleitet die Besucherinnen und Besucher dabei durch den Abend. Von 19 Uhr an zeigt der Künstler Gene Aicher mit einem "Bildermapping" am Alten Rathaus, wie sich die Münchner Innenstadt verändert hat, für 21 Uhr ist dort eine Überraschung angekündigt.

Auch musikalisch wird das Publikum in die 70er-Jahre zurückversetzt, etwa bei einem ABBA-Special in der Kaufingertor-Passage oder einem Pop-up-Store der Rolling Stones im Kaufhaus Beck. Neben den großen Häusern haben auch viele kleine Geschäfte ein Programm geplant, zum Beispiel in der Sendlinger Straße. Als neuer Partner öffnen zudem die Innenstadtkirchen ihre Türen.

Alle, die 1972 oder 1973 geboren sind, können am Freitag an einem Gewinnspiel teilnehmen: Am Infopoint Marienplatz werden 50 Gutscheine für Münchner Innenstadt-Restaurants sowie 50 Freikarten für eine Fahrt auf den Südturm des Münchner Doms verlost.

Weitere Informationen und das aktuelle Programm gibt es unter nachtschwaermer-muenchen.de.