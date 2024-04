Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) geht bei der Suche nach Personal neue Wege: Dieses Frühjahr hat die MVG erstmals Studierende als Trambahnfahrer ausgebildet, im Sommer soll bereits der zweite Kurs starten. Die Teilnehmer erhalten sieben Wochen lang eine bezahlte Ausbildung in der Tram-Fahrschule. Diese findet überwiegend in den Semesterferien in Vollzeit statt.