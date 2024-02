Die Gewerkschaft Verdi hat alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) am Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Statt die Mülltonnen zu leeren, demonstrierten die Beschäftigten in den frühen Morgenstunden am Stachus für die Möglichkeit, in Altersteilzeit zu gehen. Einen Anspruch darauf hatten die kommunalen Arbeitgeber bei der Tarifrunde im Frühjahr 2023 abgelehnt.