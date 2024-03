Eine renitente Katze hat bei einem Feuerwehreinsatz in einer Münchner Wohnung gleich drei Feuerwehrleute verletzt. Die Einsatzkräfte hatten ein kleines Feuer in der Wohnung gelöscht, nachdem Bastelmaterial in Brand geraten war, wie die Berufsfeuerwehr mitteilte.

Weil die Wohnung verraucht war, versuchten sie, die sieben dort befindlichen Katzen in Sicherheit zu bringen. Einer der Feuerwehrleute versuchte, eine Katze an der Flucht ins Treppenhaus zu hindern - worauf sich das Tier in seinem Daumen festbiss. Auch der zur Hilfe geeilte Einsatzleiter wurde in die Hand gebissen. Ein dritter Feuerwehrmann kam mit Kratzern davon.

Schließlich konnte die inzwischen eingetroffene Mieterin das Tier beruhigen. Die restlichen sechs Katzen hätten sich kooperativ verhalten, teilte die Feuerwehr weiter mit.