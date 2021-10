Vor zehn Jahren wurde in Bayern die Hauptschule abgeschafft. An ihre Stelle trat die Mittelschule, die Schülern bessere Perspektiven eröffnen sollte. Ist das aufgegangen? Ein Streifzug durch Klassenzimmer, die oft auch Zufluchtsorte sind.

Von Kathrin Aldenhoff (Text) und Yoav Kedem (Fotos)

Nein, sie wollte nicht auf die Mittelschule, auf keinen Fall. Auch ihre Mutter wollte nicht, dass Tracy Mensah die Mittelschule besucht. Aber es ging nicht anders, den Probeunterricht an der Realschule hat sie nicht bestanden. Heute sagt die 18-Jährige: "Die Mittelschule Inzellerweg hab ich in meinem Herzen." Sie besucht inzwischen die Wirtschaftsschule, kommt aber immer wieder an ihre alte Schule zurück. Um von ihren Erfahrungen zu berichten, Mut zu machen, ein Vorbild zu sein.