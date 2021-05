Einfach sozial

"Soziales vermieten leicht gemacht": Unter dieses Motto hat die Stadt ihr Programm zum Ankauf von Belegrechten gestellt. Ziel ist es, Bestandswohnungen zu akquirieren für Haushalte, die einen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben. Der Eigentümer verpflichtet sich mit einem Grundbucheintrag, die Wohnung für zehn oder 15 Jahre in Kooperation mit der Stadt zum gedeckelten Preis zu vermieten: Mietspiegelmiete, maximal aber 15 Euro pro Quadratmeter. Vermieter erhalten eine Prämie, sie liegt, je nach Größe der Wohnung und Dauer der Bindung, zwischen 10 000 und 46 500 Euro. Wenn die Bewohner die Miete nicht bezahlen können, bekommen sie von der Stadt einen Zuschuss. Die Vergabe der Wohnungen läuft über die städtische Plattform Sowon für Sozialwohnungen. Dem Vermieter werden Bewerber vorgeschlagen, aus dieser Gruppe kann er frei wählen. Innerhalb des Programms ist zwischen zwei Modellen zu wählen: In Modell I wird an städtische Bedienstete vermietet. In Modell II an Haushalte mit geringem Einkommen, die ein Anrecht auf eine geförderte Wohnung haben. In diesem Modell kann ein Eigentümer direkt vermieten. Er kann aber auch die städtische Wohnbaugesellschaft Gewofag einbeziehen. Sie mietet die Wohnung und vermietet sie an den berechtigten Haushalt weiter; nach zwei Jahren soll der Vertrag dann an die Bewohner übergehen. In diesem Modell bietet die Stadt an, Mieter sozial zu betreuen. Mietausfälle oder Schäden an der Wohnung werden von der Stadt getragen. Weitere Informationen unter www.muenchen.de/sozialesvermieten. beka