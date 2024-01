München gehört ohne Zweifel zu einem der beliebtesten und gefragtesten Messestandorte Deutschlands. Über das ganze Jahr verteilt werden in der bayerischen Landeshauptstadt wichtige Fachtagungen und spannende Events abgehalten. Im Jahr 2024 sind es über 250 Stück, sodass teilweise mehrere Messen gleichzeitig stattfinden. Das Gelände der Neuen Messe München , dass sich auf dem alten Flughafengelände in Riem befindet, umfasst 16 Ausstellungshallen auf über 180 000 Quadratmetern. Allein dort werden jährlich rund 40 Messen abgehalten. Weitere wichtige Standorte für die größten Veranstaltungen das Internationale Congress Centre (ICM) sowie das MOC Veranstaltungscenter München.

Bei über 250 Veranstaltungen pro Jahr kann man leicht den Überblick verlieren. Doch zwischen all den teilweise sehr spezifisch ausgerichteten Fachtagungen, finden jährlich auch zahlreiche Messen in München statt, bei denen sich auch für den Durchschnittsverbraucher ein Besuch durchaus lohnt. Nachfolgend sind die wichtigsten Messen, die 2024 in München stattfinden, chronologisch aufgelistet.

Februar

jobmesse münchen, 03. bis 04.02.2024: Zahlreiche regional, national und international agierende Unternehmen präsentieren sich auf der jobmesse in münchen zur direkten Kontaktaufnahme. Die Vermittlung von freien Stellen und Ausbildungsplätzen sowie Angebote von Traineeprogrammen, Praktika und Projekte für Diplomarbeiten und verschiedenster Weiterbildungsmöglichkeiten gehören ebenfalls zum Angebot des Recruiting-Event. Zudem werden kostenlose Bewerbungsmappenchecks, Fachvorträge zu Karriere-Themen sowie Bewerbungsfoto-Shootings angeboten. Die Messe findet im MOC Veranstaltungscenter statt und ist, öffnet an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr und schließt um 16 beziehungsweise 17 Uhr. Für Schüler, Studenten, Rentner, Erwerbslose, Transferleistungsbezieher und Menschen mit Behinderung sowie deren Begleitpersonen ist der Eintritt kostenlos. Alle anderen zahlen drei Euro.

f.re.e, 14. bis 18.02.2024 : Die f.re.e ist Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse. Aussteller aus 70 Ländern präsentieren dort spannende Neuigkeiten aus den sieben Themenbereichen Reisen, Gesundheit & Wellness, Caravaning & Camping, Wassersport, Outdoor, Fahrrad und Kreuzfahrt & Schiffsreisen. Die Messe findet auf dem Messegelände in Riem statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine normale Tageskarte für Erwachsene kostet unter der Woche zwölf und am Wochenende 15 Euro.

Inhorgenta, 16. bis 19.02.2024: Die Inhorgenta ist eine internationale Fachmesse für Schmuck, Uhren, Edelsteine, Design und Technologie. Aussteller aus über 30 Ländern stellen hier ihre neuen Produkte und aktuellen Trends vor. Zusätzlich finden zahlreiche Fachseminare und Podiumsdiskussionen statt. Die Messe ist nur für Fachbesucher geöffnet, ein Tagesticket gibt es ab 30 Euro.

März

Zukunft Handwerk, 28. 02 bis 01.03.2024: Sie ist eine der beiden großen Handwerksmessen, die im März in München stattfinden und wird im ICM München abgehalten. Auf der Messe, die ausschließlich für Fachbesucher geöffnet ist, finden sich Dienstleistungen, Produkte und Lösungen aus allen handwerklichen Berufen wie beispielsweise Digitalisierung, Prozesse und IT-Lösungen, Werkzeug und Technik, Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung, Arbeitsschutz und -sicherheit oder auch Medien aus und für das Handwerk. Außerdem sind auf der Handwerksmesse Start-ups, politische und wirtschaftliche Verbände und Institutionen, Redner und Speaker, sowie auch Sponsoren und Partner vertreten. Tageskarten gibt es ab 129 Euro.

Internationale Handwerksmesse (IHM) und Handwerk & Design, 28.02. bis 03.03.2024: Die IHM ist die Messe fürs Bauen, Sanieren und Modernisieren und anders als die Zukunft Handwerk auch für Freizeitbesucher zugänglich. Sie bietet aktuelle Produkte und Dienstleistungen zu den Kernthemen Bauen, Sanieren, Modernisieren, Werkzeug & Technik, Wohnen & Arbeiten, Handwerk & Design sowie Außenbau & Gartentechnik - mit Schwerpunkten auf ökologischem Bauen und Digitalisierung des Handwerks. Die Messe findet auf dem Messegelände in Riem statt, Tagestickets für Erwachsene kosten 15 Euro. Zeitgleich findet auf dem Gelände die separat agierende Messe Handwerk & Design statt, die ihren Schwerpunkt auf Kunsthandwerk legt. Tagestickets kosten hier ebenfalls 15 Euro.

Food & Life München, 28.02. bis 03.03.2024: Die Messe ist ein Treffpunkt für Genießer, der zum Probieren und Kaufen einlädt. Auch kleine Manufakturen mit regionalen Spezialitäten, Brenner, Brauer, Kaffeeröster, Chocolatiers und Metzger bis hin zu Produzenten von nachhaltigen Bio-Produkten sind vertreten. Daneben zeigen Starköche auf Live-Bühnen ihr Können. Die Messe findet auf dem Messegelände Riem statt. Tageskarten für Erwachsene gibt es ab 15 Euro. Die Food & Life findet zweimal jährlich statt, der Folgetermin ist vom 29. November bis 3. Dezember 2023.

Garten München, 28.02. bis 03.03.2024: Zahlreiche Aussteller präsentieren sich auf der Garten Messe München und zeigen ein umfassendes Angebot zur Gartengestaltung, Design, Dekoration, Einrichtung und Ausstattung. Das Garten-Forum beleben Gartengestalter, Gärtner und Aussteller durch ihre Fachvorträge zu aktuellen Designs, Pflanztrends, Evergreens und neuester Technik. Die Messe findet ebenfalls in Riem statt, Tickets gibt es für 15 Euro.

MIM Münchner Immobilien Messe, 16. und 17.03.2024: Auf der MIM präsentieren alle führenden großen und zahlreiche kleinere Münchner Wohnbauunternehmen ihr aktuelles Angebot. Darüber hinaus stehen auf der Immobilien Messe München Dienstleister wie Banken und Finanzierungsinstitute mit ihren Produkten und Informationen zur Verfügung. Es gibt ein umfassendes Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen. Die Messe findet in der Kleinen Olympiahalle statt, Tickets kosten 15 Euro, ein Familienticket 20 Euro.

April

Artmuc, 12. bis 14.04.2024: Neben zahlreichen Künstlern, Kollektiven, Kunstvereinen und Plattformen präsentieren sich auf der Artmuc Messe München auch Galerien und internationale Projekte und zeigen eine Vielzahl aktueller Strömungen zeitgenössischer Kunst, die man sich auch leisten kann. Die Messe soll die Sichtbarkeit und Förderung von Künstlern sowie der Außenwahrnehmung Münchens als Kunst- und Kulturstadt fördern. Die Messe findet im MTC world of Fashion München statt, Tickets kosten 16 Euro, für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Eintritt kostenlos.

E-Bike Days, 26.04.2024 - 28.04.2024: Führende Marken und Hersteller der E-Bike-Industrie präsentieren in München ihre aktuellen Modelle, die auf Teststrecken ausführlich erfahren werden können. Bekleidungs- und Zubehörmarken komplettieren das Angebot. Zudem gibt es einen Fachkongress mit Vorträgen und Diskussionen zu internationalen, nationalen und regionalen Infrastrukturprojekten sowie Dienstradprivileg und Fördermöglichkeiten des E-Bikes. Die Messe findet auf dem Olympapark-Gelände statt, der Eintritt ist frei.

Mai

Pferd International München, 09. bis 12.05.2024: Ob Sport, Unterhaltung oder Einkaufsbummel, Pferdeliebhaber, aber auch Familien, die mit Pferdesport aktiv nichts zu tun haben, können sich auf der Reitsportmesse München über die vielfältige Produktpalette dieser Veranstaltung freuen. Sportliche Spitzenleistungen werden auf der Reitermesse in den Disziplinen Dressur, Springen, Voltigieren und Working Equitation gezeigt. Die Messe findet in der Olympia-Reitanlage in Riem statt, Tageskarten für Erwachsene kosten im Vorverkauf 26 und an der Tageskasse 29 Euro, es gibt auch eräßigte Tickets, zum Beispiel für Jugendliche.

Supreme Celebration, 15. bis 16.05.2024: Zahlreiche ausgesuchte Aussteller präsentieren sich auf der Supreme Celebration Messe München und zeigen, was Kinder und Erwachsene modisch zu besonderen Ereignissen und Anlässen tragen. Dabei bietet die Kombination aus festlicher Oberbekleidung wie hochwertige Kleider und Anzüge sowie den passenden Accessoires ein konzentriertes Rundum-Paket. Die Messe findet im MTC world of fashion statt.

Juni

OutDoor by ISPO, 03. bis 05.06.2024: Zahlreiche Aussteller aus der ganzen Welt präsentieren sich auf der OutDoor Messe München und zeigen das gesamte Spektrum des Outdoor-Bereiches. Das Angebot der Outdoormesse reicht von Bekleidung und Schuhen, über Rucksäcke, Campingausrüstung und Navigationsgeräte, bis hin zu Imprägniermittel und Kletterausrüstungen. Ein Rahmenprogramm mit Vorträgen, Debatten und Diskussionen, sowie Testmöglichkeiten ergänzt das das Produktangebot ab und macht die OutDoor by ISPO in München darüber hinaus zur international übergreifenden Plattform für die Outdoorbranche. Die Messe findet im MOC Veranstaltungscenter statt und ist nur für Fachbesucher zugänglich.

Intersolar Europe, 19. bis 21.06.2024: Die Messe Intersolar Europe in München ist die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft und ihre Partner. In fünf Hallen auf dem Messegelände präsentieren sich 920 nationale und internationale Aussteller und stellen die neusten Produkte und Dienstleistungen in Bereichen wie Photovoltaik, Solarenergie und Netzinfrastruktur. Auch wegweisende Lösungen für die Integration Erneuerbarer Energien werden vorgestellt. Die Messe hat auch für allgemeines Publikum geöffnet. Die Vor-Ort-Ticketpreise für allgemeines Publikum reichen reichen von 55 Euro für den Tagespass zum Messegelände bis 85 Euro für die Dauerkarte. Konferenz-Tickets für Fachbesucher sind deutlich teurer.

SicherheitsExpo München, 26. und 27.06.2024: Zahlreiche spezialisierte Aussteller präsentieren auf der SicherheitsExpo Messe in München ihre aktuellen Angebote aus den Bereichen Gebäudesicherheit, Brandschutz, Kommunikations- und Datenschutz. Ein umfangreiches Vortrags- und Tagungsprogramm bietet auf der Sicherheitsmesse München die Gelegenheit zum detaillierten Austausch. Die Messe findet im MOC Veranstaltungscenter statt. Tickets kosten an der Tageskasse 20 Euro.

Juli

TrendSet, 06.07. bis 08.07.2024: Eine Vielzahl an Ausstellern, europäische Hersteller, Importeure und Handelsvertretungen internationaler Unternehmen präsentieren sich und ihre 2.500 Kollektionen. Vor allem Ausstellern mit saisonaler Oster- und Weihnachtsware geben die Messetermine im Januar und Juli die Gelegenheit, sich rechtzeitig mit den aktuellsten Angeboten zu präsentieren. Die TrendSet München ist die ideale Plattform für Fachbesucher aus dem Fachhandel, dem Versandhandel und aus anderen Handelsformen für frühzeitige Information und Order. Die Messe findet auf dem Messegelände in Riem statt und ist nur für Fachbesucher zugänglich.

September

Bayerisches Zentral-Landwirtschaftsfest, 21. bis 29.09.2024: Das ZLF findet in einem Turnus von vier Jahren auf dem Südteil der Theresienwiese in München statt, wo zeitgleich das Oktoberfest gefeiert wird. Da die Messe 2020 wegend er Corona-Pandemie ausfallen musste findet sie nun erstmals seit acht Jahren wieder statt. Eine Vielzahl an Ausstellern aus dem In- und Ausland präsentieren auf dem ZLF in München, die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Landtechnik, erneuerbare Energien und Qualitätssicherung unserer Lebensmittel. Zudem gibt es verschiedene Vorführungen, Wettbewerbe, Lehr- und Sonderschauen, sowie aktuelle Diskussionen und Verlosungen. Das Gelände ist von dem des Oktoberfests separiert, es muss vor Ort ein Eintrittsgeld bezahlt werden.

Oktober

Highlights, 15.10.2024 - 20.10.2024: Zahlreiche international renommierte Kunsthändler zeigen auf der Highlights Messe München ihre schönsten Objekte. Diese reichen von Skulpturen der Antike und des Mittelalters über Gemälde Alter Meister bis hin zur Kunst des 19. Jahrhunderts sowie der Klassischen Moderne und Kunst nach 1945. Weitere Exponate sind edler Schmuck, Möbel und Kunstkammerobjekte sowie Silber. Ein breit angelegtes Rahmenprogramm mit Führungen ergänzen das Angebot. Die Messe findet in der Residenz in München statt, einige Veranstaltungen sind nur auf Einladung hin besuchbar.

TrauDich! München, 19. und 20.10.2024: Die Messe TrauDich! München ist die Hochzeitsmesse für Trends rund ums Heiraten und Feiern. Zahlreiche Aussteller zeigen eine Vielzahl an Produkten wie beispielsweise neueste Kollektionen von Braut- und Festmode, Ringe, Schmuck oder Accessoires, aber auch Dienstleistungen wie Catering und Partyservice, Fotografen sowie Übernachtung oder Speisen. Zudem werden Fachvorträge zu Themen wie Organisation, freie Trauung oder Ehevertrag abgehalten. Die Messe findet im MTC World of Fashion statt, Tickets kosten 14 Euro.

Medientage München, 23. bis 25.10.2024: Die Medientage München sind eine Fachmesse sowie Ausbildungsspecial für Medienschaffende, -interessierte sowie Young Professionals, Auszubildende und Studierende in allen medialen Bereichen. Sie bieten zudem ein Konferenzprogramm mit aktuellen und relevanten Themen mit mehr als 400 Speakern, eine abwechslungsreiche Expo, zahlreiche Networking-Möglichkeiten und unterhaltsame Entertainment-Formate.

November

Forum Vini, 15. bis 17.11.2024: Die Forum Vini ist eine internationale Weinmesse für Verkostung, Bestellung und Direktverkauf. Rund 300 Aussteller, darunter Winzer, Weinhändler, Importeure und Delikatessenanbieter, präsentieren ein umfangreiches Angebot mit mehr als 2000 internationalen Weinen aus rund 40 Ländern und somit eine große geschmackliche Vielfalt. Weinkenner, und -liebhaber haben die Möglichkeit, ihren Lieblingswein direkt vor Ort zu verkosten, zu kaufen oder zu bestellen. Darüber hinaus bietet die Messe ein vielfältiges Angebot weiterer Spezialitäten, wie Kaffee, Bier, Schokolade und Käse. Die Veranstaltung findet im MTC world of fashion statt. Standard-Tickets kosten 25 Euro.

Babini München, 15. bis 17.11.2024: Babini ist eine Babymesse und führende Messe für Schwangere und junge Eltern im deutschsprachigen Raum. Sie bietet einen umfassenden Überblick und gute Beratung für junge Eltern. Es finden kostenlose Experten-Talks zu Themen wie Elterngeld, Stillen und Erste Hilfe statt. Die Veranstaltung findet im MOC Veranstaltungscenter statt. Tickets gibt es für 16 Euro.

BIM World MUNICH, 26. bis 27.11.2024: Die BIM World Messe München setzt sich zusammen aus einer Ausstellung für digitale Lösungen, IT-Anwendungen und neue IoT-Technologien, einer Fachkonferenz mit führenden Experten und mehreren Breakout Sessions mit praktischen Beispielen aus BIM- und Digitalisierungsprojekten. Die Veranstaltung bringt die Key-Player der Bau- und Immobilienindustrie mit Start-ups zusammen, die auf der Innovationsfläche vertreten sind. Die Messe findet im ICM Internationales Congress Center München statt.

Dezember

Ispo Munich, 03.12. bis 05.12.2024: Die Ispo ist die internationale Leitmesse für das Sport-Business und nur für Fachbesucher zugänglich. Rund 1000 nationale und internationale Aussteller präsentieren vor Ort ihre aktuellen Trends für Sportartikel und Sportmode in den Bereichen Board, Ispovision, Ski, Sportstyle, Performance, Outdoor und Crossover. Neben Symposien, Workshops und Seminaren veröffentlicht die Sportmesse auch repräsentative Studien. Die Messe findet auf dem Messegelände in Riem statt.

therapie München, 03.12.2024 - 05.12.2024: Zu den Ausstellungsbereichen der Therapiemesse gehören Therapiegeräte für Physiotherapie und physikalische Therapie, Rehabilitationsgeräte und -hilfsmittel, Fitness- und Trainingstherapiegeräte, Bedarfs- und Verbrauchsartikel, Wellnesskonzepte und -produkte sowie EDV-Organisation und Verwaltung. Die Fachmesse wird von einem Kongressprogramm mit Seminaren, Workshops und Ausstellervorträgen begleitet. Renommierte Experten geben auf der therapie München Einblicke in aktuelle Erkenntnisse und schaffen den Transfer von der Wissenschaft in die Praxis. Die Messe findet im ICM Internationales Congress Center München statt und ist nur für Fachbesucher zugänglich.

Hinweis: Diese Liste soll einen Überblick über die wichtigsten und spannendsten Messeveranstaltungen in München geben und ist nicht vollständig. Eine allumfassende Übersicht über Fach- und Besuchermessen in München 2024 findet sich im Messekalender. Dieser wird laufend aktualisiert und ergänzt.