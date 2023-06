Von Catherine Hoffmann

Die Messe München hat im Jahr 2022 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Nach den Verlusten während der Corona-Pandemie, als das Geschäft weitgehend brachlag und die Hallen geschlossen waren, fiel das Ergebnis mit 123 Millionen Euro besser aus als erwartet. Davon blieb dem Unternehmen ein Gewinn von 52 Millionen Euro. Allerdings lief das Messegeschäft deutlich schlechter als noch vor Corona. Aussteller- und Besucherzahlen lagen um knapp 30 Prozent unter den Vergleichswerten. Im Corona-Jahr 2021 hatte die Messe ein Defizit von 33 Millionen Euro gemacht. Größte Gesellschafter des Unternehmens sind der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München.

Zum Neustart 2022 war der Messekalender dicht gedrängt, schließlich galt es, Versäumtes nachzuholen. Es gab 17 eigene Veranstaltungen im Inland, 21 im Ausland und 88 Gastveranstaltungen. Nach München kamen 29 000 Aussteller und 1,4 Millionen Besucher. "Der Hunger der Menschen nach Messen ist groß", sagte dazu Messe-Geschäftsführer Reinhard Pfeiffer laut Pressemitteilung. "Wenn es komplex und erklärungsbedürftig wird, sind Messen weiter gefragt." Das Gespräch von Angesicht zu Angesicht sei unschlagbar.

Mit 15 Veranstaltungen ist das Angebot auch in diesem Jahr groß. Im Herbst stehen mit IAA Mobility (5. bis 10. September), der Immobilienmesse Expo Real (4. bis 6. Oktober) und der Sportartikelmesse Ispo (28. bis 30. November) gleich drei beliebte Events an. Die Geschäftsführung der Messe ist zuversichtlich, dass sich der Aufwärtstrend aus dem vergangenen Jahr auch 2023 fortsetzt. Der Start sei jedenfalls erfolgreich gewesen. "Die ersten Messen des Jahres 2023 schließen in München und im Ausland mit Rekorden bei den Aussteller- und Besucherzahlen ab, die wir so bald nicht erwartet hatten", sagte Stefan Rummel, der gemeinsam mit Pfeiffer die Geschäfte führt.

Gleich im Februar meldete sich die Free, Bayerns größter Reise- und Freizeitmesse, mit einem Besucherrekord zurück: Mehr als 160 000 Menschen kamen nach Riem. Nach vier Jahren Pause belegte die Bau-Messe im April alle 19 Hallen und verzeichnete einen Ausstellerrekord. Gut besucht war auch die Transport Logistic im Mai.