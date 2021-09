Das städtische Luisengymnasium in München.

Weil den zweiten Tag in Folge eine Botschaft auf einer Tafel auftauchte, beschloss die Schulleitung, den Unterricht aus Sicherheitsgründen einzustellen. Die Polizei ermittelt.

Das Städtische Luisengymnasium in der Maxvorstadt ist am Donnerstagvormittag geräumt worden, nachdem im Schulgebäude schon zum zweiten Mal eine Drohung auf einer Tafel entdeckt worden ist. Bereits am Mittwoch war ein solches Schreiben gefunden worden. Als nun erneut eine handschriftlich verfasste Drohung auf einer Tafel auftauchte, beschloss die Schulleitung, wegen einer möglichen Gefährdung den Schulbetrieb vorsichtshalber um 10 Uhr einzustellen.

Die Eltern wurden informiert: "Um polizeiliche Ermittlungen zu ermöglichen, endet der Unterricht heute vorzeitig." Die Schüler wurden nach Hause geschickt oder in der Sporthalle betreut. Wie die Polizei mitteilte, haben die Schüler das Gebäude geordnet verlassen. Das sprachlich und musisch ausgerichtete Luisengymnasium ist das älteste städtische Gymnasium Münchens. Es wurde 1822 zunächst für "höhere Töchter" gegründet von Simon Spitzweg, dem Vater des Malers Carl Spitzweg.