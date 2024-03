Langwierige Rettungsaktion im Kindergarten: Der Finger einer Vierjährigen war in der Halterung einer Sprossenwand eingeklemmt - die Feuerwehr war rund zwei Stunden damit beschäftigt, Kind und Metall voneinander zu trennen. Das Mädchen war am Dienstag in einem Kindergarten mit ihrem Finger in einem Vierkantrohr hängen geblieben, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Weder das Kind noch die Erziehenden schafften es, den Finger zu befreien.