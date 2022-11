Linda Nübling, Mutter Deutsche, Vater Ghanaer, ist in einem weißen Umfeld aufgewachsen. Erst vor drei Jahren machte sie sich auf die Suche nach dem anderen Teil ihrer Identität.

Warum wollen einem Menschen dauernd in die Haare fassen? Linda Nübling hat aus dieser Frage ein Fotoprojekt und das Magazin "Gurlz with Curlz" entwickelt. Sie will damit Schwarze Frauen sichtbarer machen.