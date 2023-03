Mehrere Aktivisten haben sich am Dienstagmorgen in Mittersendling auf der Straße festgeklebt. Es kam zu längeren Staus.

Klimaaktivisten des Bündnisses "Letzte Generation" haben am Dienstagmorgen erneut für größere Verkehrsbehinderungen in München gesorgt. Insgesamt sechs Personen, vier Männer und zwei Frauen, blockierten am Mittleren Ring in Mittersendling die Abfahrt von der Brudermühlstraße in die Plinganserstraße.

Wie die Polizei mitteilte, begann die Aktion um 8.14 Uhr. Vier Personen klebten sich dabei auf die Straße, zwei weitere saßen nur dabei. Alle sechs mussten von Beamten von der Straße weggetragen werden. Die sechs Aktivisten wurden zur Feststellung der Personalien ins Polizeipräsidium in der Ettstraße gebracht. Um 9.20 Uhr war die Protestaktion beendet. Während der Straßenblockade kam es zu langen Rückstaus, die sich nur langsam auflösten.