Bei einem Verkehrsunfall am Lenbachplatz ist am frühen Freitagmorgen ein Radfahrer ums Leben gekommen. Der 25 Jahre alte Mann aus München war um kurz vor sechs Uhr auf dem Radweg in Richtung Maximiliansplatz unterwegs gewesen, als er mit einem Lastkraftwagen zusammenstieß. Der Lkw-Fahrer, ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen, wollte gerade nach rechts in die Pacellistraße abbiegen.

Der 25-Jährige verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Der genaue Ablauf des Geschehens wird noch ermittelt, ein Gutachter war bereits kurz nach dem Unfall am Ort.