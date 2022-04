Bei einem missglückten Experiment im Physik-Unterricht sind am Donnerstagmorgen im Luitpold-Gymnasium zwei Schüler leicht und ein Lehrer schwer verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, sei aus noch ungeklärter Ursache ein Glaskolben explodiert, in dem sich Wasser befunden haben soll.

Die Splitter trafen den Lehrer so unglücklich am Oberkörper, dass er wegen der starken Blutung vom Notarzt intensiv betreut und anschließend in den Schockraum einer Klinik gebracht werden musste. Die ebenfalls von Scherben getroffenen Schüler konnten ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden und durften danach nach Hause gehen. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.