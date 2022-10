Von René Hofmann

Im Münchner Olympiastadion hat der FC Bayern das stimmungsvolle Legenden-Derby für den guten Zweck gegen Lokalrivale TSV 1860 München gewonnen. Anlässlich von 50 Jahre Olympiapark besiegten Giovane Elber & Co. eine von Werner Lorant, Roland Kneißl und Karsten Wettberg betreute "Löwen"-Auswahl am Sonntag mit 8:6 (3:2).

Die Legenden-Auswahl des FC Bayern ...

... und die Auswahl, die der TSV 1860 München dagegensetzte.

Wünschte sich bei einer Meisterfeier auf dem Marienplatz einst "rot-weiße Trikots" (in jener Saison trugen die Bayern blaue), dieses Mal durfte er das Spiel so beginnen: Sammy Kuffour, 46.

Gruß an die Fans: 25 000 Zuschauer wollten sehen, was Hans Jörg Butt, 48, und Claudio Pizarro (beide FC Bayern) noch draufhaben.

Eher skeptisch vor dem Anpfiff: Michael Sternkopf, 52, links neben Torwart Bernd Dreher, 55.

Ergraut, aber immer noch ballsicher: Bayern-Spieler Thomas Linke, 52.

Bestritt für die Löwen von 1994 bis 1998 mehr als hundert Spiele: Miroslav "Miki" Stević, inzwischen 52.

62, aber immer noch ein Kindskopf: Hans, genannt "Hansi" Pflügler, Bayerngröße aus der Zeit, als auf den Trikots noch die Computerfirma Commodore warb (in der Mitte kniend).

Die Stimmen zum Spiel: der einstige Löwen-Stadionsprecher Stefan Schneider (links) und Bayern-Ansager Stefan Lehmann, der das Trikot vorführte, das der Ausrüster des FC Bayern extra für den 50. Geburtstag des Olympiastadion aufgelegt hat und das die Mannschaft in der zweiten Halbzeit trug.

Wie früher öfter: Ivica Olić, 43, trifft - in dieser Szene gegen 1860-Torwart Manuel Baum, 43.

Endstand 8:6, die Bayern freut es. Hier rechts: Marcel Witeczek, 54.

Schon am Abend vor dem Derby hatte es ein Warmlaufen gegeben. Hier Werner Lorant, 73, von 1992 bis 2001 Trainer des TSV 1860 München (links), zusammen mit Thomas Riedl, 46, dem am 27. November 1999 im Spiel gegen den FC Bayern in der 85. Spielminute mit einem Weitschuss der 1:0-Siegreffer geglückt war. Dieser Treffer bescherte den Löwen nach 22 Jahren wieder einmal einen Derbysieg.

Kicker, die Handzeichen üben: der Peruaner Claudio Pizarro, 44, und der Brasilianer Paulo Sérgio, 53, der von 1999 bis 2002 für den FC Bayern antrat.

Bekanntes Löwen-Trio: Marco Kurz, 53, Horst Heldt, 52, und Harald Cerny, 49 (von links).

Einige Protagonisten aus der Zeit, als die Löwen noch eine überregionale Größe waren: Gerald Vanenburg, 58, Bernhard Winkler, 56, Daniel Borimirov, 52, Francesco de Lima Rodnei, 37, und Michél Dinzey, 50 (von links).