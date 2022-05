Der Weg nach oben ist steil und mühsam: Landgerichtspräsidentin Beatrix Schobel in der Kuppel des Justizpalasts am Stachus.

Von Susi Wimmer

Der Weg nach oben ist steil und gewunden. Je höher man kommt, desto mühsamer wird es. Steiler, enger, die Luft wird stickiger, dünner. Die Klappe öffnet sich, jetzt ist es geschafft. Und Beatrix Schobel sagt: "Was für ein Blick über die Stadt." In pfirsichfarbenen Ballerinas hat die Frau scheinbar ohne Anstrengung die 66 Meter hohe Kuppel des Münchner Justizpalastes erklommen. Und nicht nur die. Beatrix Schobel ist in jeder Hinsicht oben angekommen. Seit Kurzem ist die 59-Jährige eine der obersten Richterinnen in München, Chefin von mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Präsidentin des Landgerichts München I, des größten Landgerichts in Bayern.