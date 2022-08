Wegen Bauarbeiten an der zweiten S-Bahn-Stammstrecke wird die Laimer Unterführung von diesem Montag an bis zum 4. Oktober zwischen Landsberger Straße und Winfriedstraße für Autos gesperrt. Fußgänger und Radfahrer könnten die Röhre weiter nutzen, auch die S-Bahn-Station Laim bleibe erreichbar, teilt die Stadt mit. Eine Umleitung für Verkehr und Linienbusse werde über die Landsberger Straße und die Friedenheimer Brücke eingerichtet, teilweise entfallen laut MVG jedoch Haltestellen. Am Steubenplatz werde das Linksabbiegen aus der Arnulfstraße in die Wilhelm-Hale-Straße ermöglicht.