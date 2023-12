Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei ist der tödliche Unfall am Willibaldplatz in Laim vom Montagnachmittag wahrscheinlich auf Unachtsamkeit beider Verkehrsteilnehmer zurückzuführen. Eine 71 Jahre alte Münchnerin war gegen 13.55 Uhr unter das linke Vorderrad eines Sattelschleppers geraten und von diesem überrollt worden. Dabei hatte sie sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen von Zeugen und Wiederbelebungsversuchen der eingetroffenen Rettungskräfte noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei ein 35 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug samt Auflieger auf der Agnes-Bernauer-Straße stadtauswärts unterwegs gewesen und habe an der Kreuzung zur Willibaldstraße verkehrsbedingt an der Ampel gehalten. In dem Moment, als die Ampel auf Grün umsprang, habe die Frau die Straße zwischen den wartenden Fahrzeugen überqueren wollen, mutmaßlich, um zu der in der Fahrbahnmitte gelegenen Trambahnhaltestelle zu gelangen. Dabei sei die 71-Jährige vom anfahrenden Sattelschlepper erfasst worden. Der Fahrer musste anschließend vom Kriseninterventionsteam betreut werden.