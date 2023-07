Was die neuen Eigentümer in der Lach- und Schießgesellschaft planen

Christian Schultz und Ulrich Spandau übernehmen die Kabarett-Institution und wollen diese zu einer "Humorschmiede für Talente" umbauen, in der auch Comedians, Poetry-Slammer und Musiker auftreten sollen.

Von Oliver Hochkeppel

Die ganz große Überraschung war es nicht mehr: Die neuen Eigentümer und Betreiber der Lach- und Schießgesellschaft sind die während des vorläufigen Konkursverfahrens eingesetzten Geschäftsführer Ulrich Spandau und Christian Schultz. Dies verkündete am Mittwoch Vormittag Insolvenzverwalter Rolf G. Pohlmann bei einer von ihm einberufenen Pressekonferenz im "Laden", wie der Saal der Lach & Schieß in Schwabing in der Szene genannt wird.