Von Anna Weiß

Auf zu neuen Ufern geht es am Samstagabend mit einer Flotte aus internationalen Hip-Hop-Künstlerinnen und Künstlern: International Waterz heißt die deutsch-britische Kombo, bestehend aus The Strange Neighbor, LeoLex und Bobby Slice, die in der Milla in München ihre Albumveröffentlichung mit zahlreichen Gästen feiert. The Strange Neighbor ist bei dem Londoner Label Revorg Records unter Vertrag, LeoLex ist unter anderem Teil des Münchner Kollektivs "ATP Crew", beide Parteien fahren an diesem Abend groß auf und bringen sämtliche Hip-Hop-Kolleginnen und Kollegen mit auf die Bühne.

Angelehnt an den Begriff "International Waters", der Teile der Hohen See beschreibt, die keiner staatlicher Hoheitsgewalt unterliegen, scheint die Agenda des International Waterz-Abends unausgesprochen klar: Hoheitsgewalt und Gesetzmäßigkeit für das Line-up sind allein die Verpflichtung zum unbedingten Flow, durchdachten Texten und handwerklich hochwertigen Rap-Parts, ergänzt um Überraschungseffekte wie bei der in Berlin ansässigen Künstlerin Lisaholic, die statuiert: "Das Leben ist zu kurz für Popmusik". Lisaholic arbeitet mit einer Loopstation und Texten, die mal ausdrücklich gesellschaftskritisch, mal sehr ironisch-hedonistisch sind: "Ich bin ja nicht dumm und maßlos bin ich auch nicht, alles was ich will, ist ein bezahlbares Zuhause, Rente ab 65, n' bedingungsloses Grundeinkommen und n' Steuerfreibetrag bis 25000 - wär' nice!" heißt es etwa in "Bürge gesucht", das die Probleme der letzten zwei Jahre von Corona-Pandemie bis zur Wohnungsnot verhandelt. "Ich komm in den Himmel, wenn ich tief genug ins Glas gucke" und "Ich dreh am Rad, denn Musik will auf die Straße, aber halbe Teile rollen nicht", singt sie in "Halbe Teile rollen nicht".

Mit Sadomas, Gast-Rapper auf dem Album von International Waterz, ist auch ein griechischer Hip-Hopper vor Ort, der an diesem Abend zum ersten Mal in Deutschland auftritt. Seine Stücke sind oft düster, auch bei den Mitgliedern der ATP Crew klingt Gesellschaftskritik an, doch häufig mit einem Ausblick auf einen Streifen Hoffnung am Horizont "Ich schaue nicht mehr zu, wie das Leben vergeht, denn die Hauptsache ist doch, dass sich was bewegt", rappt LeoLex. Leinen los.

International Waterz Release Party, Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, Milla Club, Holzstr. 28, Eintritt ab 14 Euro, mehr Infos www.milla-club.de