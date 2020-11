Von Julian Hans

Ein 24-jähriger Pfleger hat im Klinikum rechts der Isar mindestens drei Personen absichtlich falsche Medikamente verabreicht, um sich hinterher mit der Reanimation der Patienten brüsten zu können. Ein Oberarzt der Klinik habe am vergangenen Samstag Verdacht geschöpft, nachdem sich der Zustand einer 54 Jahre alten Frau und eines 91-jährigen Mannes plötzlich verschlechtert hatten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Oberarzt habe sich erinnert, dass es zehn Tage zuvor schon einmal ein ähnliches Ereignis gegeben hatte, als sich der Zustand eines 90-Jährigen plötzlich verschlechtert hatte. Auch da hatte der 24-Jährige Dienst. Der Mediziner ordnete deshalb eine Blutuntersuchung an, bei der erhöhte Werte von Medikamenten festgestellt wurden, die die Ärzte nicht verordnet hatten.

Noch am vergangenen Sonntag wurde die Mordkommission eingeschaltet. Am Montag wurde der 24-Jährige Tatverdächtige festgenommen, am Dienstagmittag erging ein Haftbefehl.

Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Allerdings deuteten Nachrichten in Chats darauf hin, "dass er möglicherweise Patienten vorsätzlich in einen kritischen Zustand versetzt hat, um sie anschließend reanimieren zu können und dafür Anerkennung von Kollegen zu bekommen", erklärte Josef Wimmer, der Leiter der Münchner Mordkommission.

Der 24-Jährige stammt aus Nordrhein-Westfalen, hat dort von 2013 bis 2016 eine Ausbildung zum Altenpfleger absolviert und war anschließend über Zeitarbeitsfirmen in unterschiedlichen Seniorenheimen beschäftigt. Nach München kam er Anfang Juli dieses Jahres. Am Klinikum rechts der Isar hatte er in einem sogenannten "Wachraum" die Aufsicht über vier Patienten, die von der Intensivstation auf die normale Station verlegt werden sollen, aber noch überwacht werden müssen und an entsprechende Geräte angeschlossen sind. Eine Ermittlungsgruppe "Wachraum" aus zehn Beamtinnen und Beamten werde nun den gesamten Beschäftigungszeitraum vom 1.7.2020 bis zur Gegenwart untersuchen, um festzustellen, ob es weitere Geschädigte gab, erklärte Wimmer.

Der Vorwurf laute auf versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen, erklärte Oberstaatsanwältin Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I am Mittwoch. "Wir gehen von zwei Mordmerkmalen aus: niedere Beweggründe und Heimtücke." Dass jemand das Leben eines Menschen in Gefahr bringe, um sich selbst als Lebensretter aufzuspielen, sei ohne Frage ein niederer Beweggrund. Das Ganze sei heimtückisch erfolgt, weil die Geschädigten nicht mit einem Angriff rechnen konnten.

Sowohl Oberstaatsanwältin Leiding als auch der Chef der Mordkommission Wimmer lobten die Reaktion der Klinik und die Zusammenarbeit bei der Aufklärung. "Für uns ist sehr wichtig, dass jemand, der etwas beobachtet und ein ungutes Gefühl hat, seinen Zweifeln nachgeht und uns informiert, damit wir ermitteln können", sagte Leiding. Sofort nachdem der Verdacht aufkam, hatte die Klinikleitung den 24-Jährigen aus allen Dienstplänen herausgenommen. Wimmer hob das Verhalten des Oberarztes hervor: Dass es bei Patienten, die von der Intensivstation kommen, Komplikationen gebe, sei nicht ungewöhnlich. "Der Oberarzt hatte das richtige Augenmerk und hat uns schnell informiert."

Der Zustand des 91-jährigen Münchners ist nach wie vor ernst. Die 54-jährige Frau und der 90 Jahre alte Mann, bei dem am 25. Oktober ähnliche Symptome festgestellt wurden, befinden sich in einem stabilen Zustand. Beide kommen aus dem Landkreis München.

Erkenntnisse zu vorherigen Einsätzen des Krankenpflegers gibt es keine. Bisher liegt der Fokus auf dem aktuellen Einsatz im Klinikum rechts der Isar. Das Arbeitsleben des Beschuldigten werde nun aber "lückenlos nachermittelt", erklärte Wimmer.