Der Mangel an Fachkräften stellt die Klinik-Manager vor große Herausforderungen.

Der München Klinik steht eine gewaltige Transformation bevor - personell wie inhaltlich. Die erneuerte Führungsspitze will in Kürze ein weiterentwickeltes medizinisches Konzept vorlegen. Das erfordert bei Mitarbeitern wie Patienten ein Umdenken.

Von Nicole Graner

Kein Hadern. Kein Herumgrübeln, ob die Entscheidung zu gehen, die richtige war. Axel Fischer, seit 2014 Geschäftsführer der München Klinik (Mük), wird spätestens im März 2024 sein Amt aufgeben. Dann endet nach zehn Jahren sein Vertrag. Zeit haben für die Familie, für seine Freunde, die er seit seinen Kindergartentagen kennt - für ihn einer der wichtigsten Beweggründe. Eine Entscheidung, wie er sagt, die "nicht von heute auf morgen" gefallen sei. Alles habe er abgewogen. Ganz in Ruhe. Wäre auch verwunderlich gewesen, wenn es sich Fischer leicht gemacht hätte. Zu sehr hängt er, wie er sagt, an "diesem Unternehmen". Und fügt, als ob er es bestätigen wolle, sofort an: "Bis ich gehe, gibt es noch viel zu tun."