Immer mehr Kinder werden in München in Krippen, Kindergärten und Horten betreut. Die Zahl der Betreuungsplätze ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, von knapp 92 000 auf gut 98 200 Plätze. Die meisten davon sind im Kindergartenbereich (47 131 Plätze). Die Stadt ist mit insgesamt 39 390 Betreuungsplätzen die größte Trägerin der Kinderbetreuung, freie und private Träger sowie Eltern-Kind-Initiativen und die Tagespflege bieten zusammen rund 58 900 Plätze an. Diese Zahlen stammen aus der Kita-Statistik für das Jahr 2022, die das Bildungsreferat am Mittwoch im Bildungsausschuss vorlegte.