Im Streit um die künftigen Kosten für die Kinderbetreuung schaltet sich zum zweiten Mal Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ein. Nachdem er bereits an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) appelliert hat, dass die Stadt mehr gesetzlichen Spielraum zur Deckelung von Gebühren benötigt, wendet er sich nun an die privaten Träger von Kitas. "Steigerungen von mehr als 1000 Euro, wie sie jetzt in Rede stehen, sind für mich nicht nachvollziehbar", sagt Reiter. Er bittet, bei Bedarf nur maßvoll zu erhöhen.