Die Grünen im Rathaus wollen auf unbelebten Plätzen in Stadtvierteln den Bau von Kiosken ermöglichen. Die Betreiber sollen die Kunden mit kleinen Speisen und Getränken versorgen können. Zum Verzehr sollen sich Besucher auch setzen können. So steht es in einem Antrag der Fraktion, der für die nötige Änderung der Sondernutzungsrichtlinien der Stadt sorgen soll. Als Beispiel für einen Ort, der mit einem Kiosk belebt werden könnte, nennen die Grünen den Hans-Mielich-Platz in Untergiesing. Dort gebe es bereits einen Interessenten, der "einen kleinen Pavillon im portugiesischen Stil" errichten möchte.

Stadtrat Sebastian Weisenburger, der auch Vorsitzender des zuständigen Bezirksausschusses ist, spürt eine große Begeisterung über die Initiative bei den Menschen und einen starken Rückhalt in der lokalen Politik. Nur fehlt es im Moment noch an den rechtlichen Voraussetzungen. "Solche Ideen sollen nicht ausgebremst, sondern möglich gemacht werden", erklärte er. Der Hans-Mielich-Platz könnte so zu einem Prototyp für zentrale Orte und Plätze in den Vierteln werden, die mehr Leben gebrauchen könnten.