"Ran an die Stadtteil-Koffer" mit Kamera, Stadtplan und Mikrofon: In dem neuen Projekt können Kinder und Jugendliche in Feldmoching-Hasenbergl ihr Viertel mitgestalten und verbessern. Angeleitet durch Fachkräfte und mithilfe der Materialien aus den Koffern können sie auf Streifzüge gehen und festhalten, was ihnen gefällt und was nicht. Für Kinder von drei Jahren an gibt es den Kita-Stadtteil-Koffer und für Schulkinder bis 14 Jahren den Kinder-Aktions-Koffer. Vor allem Kitas, Horte, Kinder- und Jugendgruppen sowie Schulen können die Materialien nach vorheriger Anmeldung im Lichtblick Hasenbergl, der Stadtteilbibliothek im Hasenbergl, der Grundschule an der Feldmochinger Straße oder in den Kitas Aschenbrennerstraße, Toni-Pfülf-Straße sowie im Haus für Kinder am Korbinianplatz ausleihen. Am 1. Juli haben die Mädchen und Jungen dann die Gelegenheit, ihre Ideen bei einer Kinder- und Jugendversammlung vorzustellen und als Antrag an das Rathaus zu übergeben.