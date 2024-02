Wegen unhygienischer Zustände in einem Restaurant in der Altstadt steht der ehemalige Regionalleiter einer Kette vor Gericht. Das Verfahren wird eingestellt - weil die Richterin meint, dass der Falsche auf der Anklagebank sitzt.

Von Susi Wimmer

"Hier können deine Geschmacksnerven was erleben" - mit diesem Slogan wirbt die Thai-Kette Kaimug für ihr Gemüsecurry & Co. Laut einem Bericht des Münchner Kreisverwaltungsreferats (KVR) haben die Sehnerven der Lebensmittelkontrolleurin in dem Lokal an der Sendlinger Straße Anfang 2023 noch viel mehr erlebt: Dreck, Mäusekot, Schimmel. Unhygienische Zustände, "die bei einem normal empfindenden Menschen Ekel und Widerwillen ausgelöst hätten", so sieht es die Staatsanwaltschaft.