Gleich zweimal sind am Wochenende Bewohner aus dem Umland in München von größeren Jugendgruppen überfallen und beraubt worden. Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr wurden zunächst vier Teenager im Alter von 15 und 16 Jahren aus dem Landkreis München am S-Bahnhof Siemenswerke von acht älteren Jugendlichen unter Drohungen aufgefordert, Geldbörsen und Bargeld herauszurücken. Eingeschüchtert vom aggressiven Auftreten der Bande, gab einer etwas Geld heraus; einem anderen zogen die Täter den Geldbeutel mit 200 Euro aus der Hosentasche. Anschließend flüchtete die Gruppe der etwa 18 bis 20 Jahre alten Männer, eine Fahndung blieb erfolglos.