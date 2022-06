Der Abschluss des Festjahres "1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland" und der 15. Geburtstag des Jüdischen Zentrums sind die Anlässe für ein Sommerfest am St.-Jakobs-Platz.

Falls es Gründe brauchen sollte, um den Sommer zu feiern, hier sind zwei: Der Abschluss des Festjahres "1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland" und der 15. Geburtstag des Jüdischen Zentrums sind die Anlässe für ein Sommerfest am St.-Jakobs-Platz. Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern und das Jüdische Museum laden dazu am Sonntag, 26. Juni, ein. Die Besucher erwarten unter anderem zwei Bücherflohmärkte, Rundgänge im Jüdischen Museum und Spiele für die Kinder; das Bühnenprogramm reicht vom Synagogenchor "Schma Kaulenu" bis zu Chansons.

Sommerfest des Jüdischen Museums und Zentrums, St.-Jakobs-Platz, So., 26. Juni, 13-17 Uhr, Informationen: https://juedisches-museum-muenchen.de/kalender/details/sommerfest-am-st-jakobs-platz