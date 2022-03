Eine erst vor wenigen Wochen nach München gezogene Russin ist am Montagnachmittag an ihrer Wohnungstür in der Isarvorstadt überfallen worden. Zwei bislang unbekannte Männer hatten gegen 15.30 Uhr direkt an der Tür geklingelt; nachdem die 40-Jährige geöffnet hatte, schlugen die Männer sofort auf sie ein und beschimpften sie - in akzentfreiem Russisch, wie die Frau später aussagte. Nachdem die Frau zu Boden gegangen war, flohen die Männer. Die 40-Jährige erlitt Platzwunden im Gesicht und eine gebrochene Nase. Angesichts der Umstände ermittelt das für politisch motivierte Kriminalität von Ausländern zuständige Kommissariat 45. Die Täter werden als jeweils 1,85 Meter groß und blond beschrieben. Einer habe ein auffallend rundes Gesicht und große Wangenknochen gehabt sowie einen Vollbart, der andere war mit einer dunklen Daunenjacke bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, falls sie zur genannten Zeit im Bereich der Maistraße, Thalkirchner Straße, Pestalozzi- und Häberlstraße etwas wahrgenommen haben.