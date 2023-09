Die Stadtwerke bieten in zwei Freibädern die Gelegenheit, Hunde ins Wasser zu schicken. Zum Auftakt der (kurzen) Badesaison zeigt sich: Die Vierbeiner nehmen das Angebot vergnügt an. Die schönsten Bilder.

Typisch Mensch: Solange es tropisch heiß ist, beanspruchen sie alle Wasserflächen in der Stadt und um sich herum für sich allein, die Bäche, die Flüsse, die Seen und natürlich auch die Schwimmbecken in den Freibädern. Kaum aber geht die Temperatur runter, dürfen auch mal andere ins Wasser, in diesem Fall: Hunde.

Detailansicht öffnen Wuff, wuff, platsch! Mit Anlauf ins Wasser... (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen ... einer geht noch... (Foto: Robert Haas)

Seit diesem Mittwoch und bis zum Samstag haben die Stadtwerke "Hundebadetage" ausgerufen, an zwei Tagen im Ungererbad in Schwabing, nämlich am Mittwoch und am Donnerstag, am Freitag und am Samstag dann im Dantebad in Gern. Pro Hund kostet's fünf Euro Eintritt, Herrchen oder Frauchen zahlen nichts.

Detailansicht öffnen ... und gleich noch einmal: hopp! Hier hebt Hund Pebbles ab. (Foto: Robert Haas)

Der Auftakt im Ungererbad hat den See-Hunden sichtlich Spaß gemacht: Mit Schwung hinein ins Nass, von dem die Stadtwerke versichern, dass der Chlorgehalt sich rechtzeitig abbaut, sodass die Viecherl nicht gefährdet sind, auch wenn sie mal eine Schnauze voll abbekommen.

Detailansicht öffnen Spielzeug an Land geholt... (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen ... und dann ab damit! (Foto: Robert Haas)

Der Hundebadetag im Ungererbad geht am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr, letzter Einlass ist um 14.30 Uhr. Das Dantebad ist am Freitag und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr für Hunde geöffnet, letzter Einlass ist um 17. 30 Uhr. Also rechtzeitig aufbrechen - sonst stehen der Dackel am Ende noch ungebadet da, aber trotzdem wie ein begossener Pudel.