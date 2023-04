Eine Kampagne gegen Hasskriminalität stellen Stadt und Polizei am Dienstag in München vor. Wie nötig das ist, zeigt immer wieder der tägliche Polizeibericht. Am Dienstag gegen 3.30 Uhr beschimpfte ein 31-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz das Personal in einem Hotel in der Landshuter Allee rassistisch. Dazu zeigte er den Hitlergruß. Am Abend wurde der Hotelgast erneut aggressiv dem Personal gegenüber. Diesmal wurde die Polizei verständigt.

Der 31-Jährige war stark alkoholisiert und wurde von den Einsatzkräften mitgenommen. Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung angezeigt. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Vergangenes Jahr registrierte die Münchner Polizei 414 Fälle von Hasskriminalität - die meisten davon aus dem rechten Spektrum.