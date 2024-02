Einer aufmerksamen Hotelangestellten hat es die Münchner Polizei zu verdanken, dass ihr am Samstag in Milbertshofen drei Drogenhändler ins Netz gegangen sind. Die Frau hatte am Vormittag beim Saubermachen eines Zimmers eine größere Menge Rauschgift bemerkt, woraufhin sie die Polizei verständigte. Bei der Durchsuchung des Zimmers stellten die Beamten drei Sporttaschen mit insgesamt 30 Kilogramm Marihuana sicher, vakuumverpackt in 30 Plastiktüten zu je einem Kilo.