Ausgerüstet mit einer 50 Zentimeter langen Holzlatte hat ein 46 Jahre alter Mann am Dienstag kurz vor Ladenschluss für Aufregung in der Innenstadt gesorgt. Er hatte zunächst am Altheimer Eck in einem Bürohaus randaliert und auf jedem Stockwerk etwas zerschlagen: Lichtschalter, Türen, Rauchmelder, Gegensprechanlagen. Anschließend trieb er sich auffällig im gegenüber gelegenen Parkhaus herum, woraufhin Mitarbeiter die Polizei verständigten. Bevor die eingesetzten Streifenwagen eintrafen, entfernte sich der 46-Jährige, dabei versuchte er am Färbergraben noch, mit seinem Holz einen Radfahrer zu schlagen.

Eine Polizeistreife stoppte ihn schließlich am Sendlinger Tor, wo er eine 34-jährige Münchnerin beleidigt und bedroht hatte. Der gebürtige Niederbayer ist der Polizei gut bekannt wegen Fällen "im hohen zweistelligen Bereich", wie es ein Sprecher formulierte; darunter waren hauptsächlich Gewalt-, Eigentums- und Drogendelikte. Bei der Festnahme habe er einen "psychisch auffälligen" Eindruck gemacht, hieß es weiter.