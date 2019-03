26. März 2019, 19:41 Uhr München heute Wie Flüchtlinge wohnen / Mordversuch mit Frostschutzmittel

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Es war beinahe eine heile Welt, in die ich kam, als ich das Zimmer der syrischen Familie Sheikh Mohamad betreten habe. Es war November und die Fensterbank sah nach Herbst aus: sorgfältig nebeneinander gereiht lagen dort Äpfel, Mandarinen und Kürbisse, die um die Wette leuchteten. Auf dem Boden spielten vier Kinder friedlich mit ihren Duplo-Steinen. In der Ecke lief auf einem Fernseher der Kinderkanal. Auf dem Tisch lagen noch verbliebene Reste der Hausaufgaben, ein paar Hefte und bunte Stifte.

Die Familie Sheikh Mohamad hat es ihren Kindern so gemütlich gemacht, wie es nur geht. Doch heil ist ihre Welt keineswegs. Und das nicht nur wegen des langen, von Gewalt geprägten Weges, der hinter ihnen liegt. Heil ist ihre Welt auch in München nicht. Zu sechst leben sie seit zwei Jahren in einem kleinen Zimmer einer Notunterkunft für Wohnungslose, haben nicht nur mit der beengten Raumsituation zu kämpfen, sondern auch damit, dass es kaum genug Mobiliar gibt, das warme Wasser ausfällt, Kochgelegenheiten fehlen oder Schimmel in der Unterkunft auftritt.

Der Staat ist großzügig. Für so ein Zimmer zahlt er immerhin ungefähr 3000 Euro. Aber 3000 Euro dafür, dass eine Familie mit vier Kindern eigentlich menschenunwürdig lebt? Wohnungen zu finden, ist in München schwer. Noch schwerer ist es für Geflüchtete. Und noch einmal schwerer als Großfamilie. Doch gerade die Entwicklung eines Kindes leidet unter den Lebensverhältnissen in einer Notunterkunft. Wo ist Platz für Schulaufgaben, für Rückzugsorte, für Freunde? Es gibt ihn nicht.

Zwei Ehrenamtliche kämpfen seit Jahren für diese Familie. Sie wenden sich an den Staat und die Stadt, bewerben sich mit der Familie auf Wohnungen. Doch nichts passiert. Es scheint einem nichts anderes übrig zu bleiben, als hilflos zuzusehen.

Das Wetter: Aus den Wolken fällt zunächst etwas Regen, später kann es auch schneien. Die Temperatur erreicht maximal acht Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Die Regierung muss hier sofort einschreiten" Schimmel in Gemeinschaftsbädern, Wasserschaden im Arztzimmer, Familien auf engstem Raum: Die prekäre Unterbringung von Flüchtlingen in der ehemaligen Funkkaserne soll nun auch den Bundestag beschäftigen. Zum Artikel

Frostschutzmittel zum Abendessen Eine 74 Jahre alte Münchnerin soll ihren Mann mit Glykol vergiftet haben. Der konnte gerade noch einen Notruf absetzen. Zum Artikel

Gegen den Autoverkehr am Isar-Ufer Um für einen verkehrsberuhigten Isar-Boulevard zu demonstrieren, rollen Aktivisten einen Rasen auf der Fahrbahn aus. CSU und Grüne streiten - die SPD will einen Kompromiss. Zum Artikel

120 Festnahmen und 2200 Strafverfahren Vor allem Onlinebestellungen aus dem Ausland und betrügerische Arbeitgeber beschäftigen den Zoll. Die Drogenfunde sind derweil stark zurückgegangen. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Free Solo | 27.03. Arena Kino Dieser atemberaubende Dokumentarfilm zeichnet ein intimes Portrait des Kletterers Alex Honnold, einem der ungewöhnlichsten Athleten unserer Zeit.

Tiwayo | 27.03. Strom Tiwayos vom 1960er und 70er Soul, Rock, Blues, Gospel und Reggae beeinflusster Sound wurde in schlaflosen Nächten, Auftritten in der U-Bahn und auf Reisen in den USA und Europa geprägt.

Tickets gewinnen: Karmic | 28.03. Milla Karmic ist eine kalifornische Electro-Pop-Band, an deren Spitze zwei Sängerinnen stehen, die Genre-Grenzen verschwimmen lassen.

