Die Flüchtlingsunterkunft in der Hofmannstraße steht schon lange in der Kritik.

Bei Wanzen denken viele Menschen sofort an Schmutz und unhygienische Zustände. Doch die Tiere kommen sogar gelegentlich in besseren Hotels vor, auch Berghütten sind zunehmend mit den Insekten befallen. Dorthin begeben sich an sonnigen Wochenenden zahlreiche Wanderer - freiwillig. Manche tragen die Wanzen mit auf den Berg, andere transportieren sie dann zur nächsten Hütte oder sogar nach Hause.

In einer städtischen Flüchtlingsunterkunft hausen seit mehr als zwei Jahren Bettwanzen, doch die Stadt bekommt das Problem nicht in den Griff. Die Bewohner sollen nun ihre Wäsche bei 60 Grad Celsius waschen, um die Plage zu bekämpfen, dabei lauern die Tiere meist nicht in der Kleidung, sondern in Ritzen in der Wand oder in den Betten. Das befallene Gebäude ist eigentlich nicht für die Unterbringung von Hunderten Menschen geeignet, doch weil es in der Stadt zu wenig Wohnraum gibt, müssen die oftmals bereits als Asylbewerber anerkannten Familien weiterhin in der Unterkunft bleiben.

Jetzt sind sogar zwei Kinder wegen Insektenstichen in die Notaufnahme gekommen. Der Anwalt der betroffenen Familie, der sie im Asylverfahren unterstützt hat, fordert nun vom Sozialreferat, dass die Familie in wanzenfreie Räume ziehen kann. Das Sozialreferat hat am Mittwoch reagiert - und den Menschen angeboten, innerhalb der wanzenverseuchten Unterkunft umziehen zu können.

