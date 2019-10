Am vergangenen Wochenende ist eine 18-Jährige in der Münchner Innenstadt vergewaltigt worden. Der Übergriff ereignete sich laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.45 Uhr im Herzog-Wilhelm-Park, der unweit des Sendlinger Tors liegt. Bei dem 29-jährigen Tatverdächtigen soll es sich um einen afghanischen Staatsbürger handeln.

Den Angaben der Ermittler zufolge war die Münchnerin zuvor bei der Party-Veranstaltung "18jetzt" im Rathaus. Danach kam sie in der Altstadt mit dem ihr unbekannten Mann ins Gespräch. Als sie äußerte, durstig zu sein, soll er ihr angeboten haben, bei der nahegelegenen Agip-Tankstelle etwas zu trinken zu besorgen.

Dann habe der 29-Jährige das Opfer aufgefordert zu warten und dabei begonnen zudringlich zu werden. Zunächst habe er versucht die 18-Jährige zu küssen und sich an ihrem T-Shirt und ihrer Hose zu schaffen gemacht. Als sie sich gegen den unvermittelten Annährungsversuch wehrte, soll er ihr ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe er ihre Hose heruntergezogen und sie vergewaltigt.

Weil die Schülerin schrie, kamen Passanten zu Hilfe, woraufhin der mutmaßliche Vergewaltiger davonlief. Die Zeugen alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Die 18-Jährige wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Eine großangelegte Suche mit 20 Streifenwagen noch in der Nacht blieb zunächst erfolglos. Am Montag nahmen Zivilfahnder den Tatverdächtigen schließlich fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

