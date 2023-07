Ein junger Mann hebt Geld von einem Bankautomaten ab, als ihn ein Unbekannter in ein Gespräch verwickelt und mit den Scheinen aus dem Ausgabefach verschwindet.

Die Polizei hat nach einem Diebstahl aus einem Geldautomaten am Münchner Hauptbahnhof einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann, ein 42-Jähriger aus München, befindet sich wegen eines anderen Delikts in Haft, wie die Polizei am Montag bekannt gab.

Der Vorfall hat sich bereits Ende Juni zugetragen. Demnach war ein damals 17-Jähriger gerade dabei, Geld von einem Bankautomaten abzuheben, als ihn der 42-Jährige in ein Gespräch verwickelt haben soll. Dann soll der Tatverdächtige sich die Geldscheine aus dem Ausgabefach gegriffen haben und unter einem Vorwand geflüchtet sein. Ermittlungen führten zu Hinweisen und der Identifizierung des bereits einschlägig polizeibekannten Tatverdächtigen.