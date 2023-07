Polizisten konnten das jugendliche Trio in der Nähe der Tatorte festnehmen.

Auf dem Weg zur Arbeit sind am frühen Dienstagmorgen ein 45 Jahre alter Mann und eine 20-jährige Frau unabhängig voneinander mutmaßlich von drei Schülern im Hasenbergl angegriffen worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt: Tatverdächtig sind ein 13- und ein 17-Jähriger aus München und ein 14-Jähriger aus Freising, die nach einem Notruf in der Nähe festgenommen wurden.

Der 45-Jährige befand sich laut Polizei kurz nach 6 Uhr im Bereich des Jakob-Sturm-Wegs, als sich ihm von hinten drei bislang unbekannte männliche Personen näherten und er plötzlich einen Tritt in den Rumpf bekam. Als er sich umgedreht habe, sei ihm mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Nur 20 Minuten später wurde einer 20-Jährigen in der Herbergstraße, so die Polizei, von einem ihr entgegenkommenden Trio junger Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend hätten ihr die Täter ebenfalls Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob es einen Tatzusammenhang zwischen den beiden Attacken gibt. Ermittelt wird gegen die bereits polizeibekannten Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 13- und der 14-Jährige wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Auch der Ältere kam wieder auf freien Fuß. Das Pfefferspray wurde bislang nicht gefunden.