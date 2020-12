Von Gerhard Fischer

Harry Raymon war mit Tony Curtis auf einer Schauspielschule in New York. "Er war der schönste Mann an der Schule", sagt Raymon, "aber ich fand ihn unbegabt." Einmal hätten sie gemeinsam gespielt, in einer modernen Fassung der Elektra. "Ich musste mit Bernie Schwartz ein Holzrad stoppen." Schwartz? War man nicht bei Curtis? "Aber so hieß er doch damals", ruft Raymon. "Bernie Schwartz!" Außerdem will er das mit dem "unbegabt" nicht so stehen lassen. Später, da habe Curtis "sein Schauspiel gelernt".