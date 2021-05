Der Fahrer eines E-Scooters hat am späten Samstagnachmittag am Münchner Harras einen Fünfjährigen umgefahren und verletzt und ist anschließend getürmt. Das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei fahndet jetzt nach einem stämmigen, dunkelhaarigen Jugendlichen oder jungen Mann in dunklem Trainingsanzug, der gegen 17.20 Uhr in Begleitung eines zweiten E-Scooter-Fahrers im Fußgängerbereich des Platzes unterwegs war.

Ein Fünfjähriger war mit einem Tretroller in der Nähe seines Vaters herumgekurvt, der auf einer Bank saß. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem der beiden E-Scooter-Fahrer und dem Kind. Der kleine Bub stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden E-Scooter-Fahrer blieben nicht am Unfallort, sondern machten sich in Richtung Albert-Roßhaupter-Straße aus dem Staub.