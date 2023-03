Zwei Jugendliche haben am Montagabend die Dachterrasse eines älteren Mannes in Haidhausen verwüstet und das dort befindliche Mobiliar zerstört. Dabei richteten sie einen Schaden in vierstelliger Höhe an. Der 73 Jahre alte Wohnungsbesitzer hatte gegen 19.30 Uhr die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass gerade jemand versuche, bei ihm einzubrechen. Er gab an, dass eine Leiter vom Flachdach des achtstöckigen Mehrfamilienhauses auf seine darunterliegende Terrasse herabgelassen werde und außerdem Stimmen zu hören seien.

Als er zwei Unbekannte wahrnahm, vertrieb er diese durch Schreie zurück aufs Flachdach. Die Polizei schickte sofort ein Dutzend Streifenwagen zum Einsatzort in die Rosenheimer Straße. Im Treppenhaus des Gebäudes stellten die Beamten zwei Verdächtige, einen 15- und einen 17-Jährigen, die in angrenzenden Stadtteilen wohnen. Die Schüler wurden zur Feststellung ihrer Personalien in eine Dienststelle gebracht und anschließend ihren Eltern übergeben. Einen Grund für die Randale nannten sie nicht; bei der Polizei waren sie bis dato nicht in Erscheinung getreten.