Es war Pandemie, und Elisa Maschmeier wollte endlich mal wieder draußen sitzen. Kurzerhand baute sie aus Paletten zwei Sessel und stellte sie an eine Kreuzung in Haidhausen. Damit traf sie den Nerv der Anwohner.

Von Patrik Stäbler

Angefangen hat alles mit einer "guerillamäßigen Aktion", so nennt es Elisa Maschmeier. Es war im Mai 2020, der Lockdown hatte das gesellschaftliche Leben abgewürgt, und der Münchnerin ging es wie so vielen in der Pandemie: "Ich wollte nicht mehr dauernd daheim sein, sondern hatte Lust, mal wieder draußen zu sitzen." Nur wo?

Beim Grübeln über diese Frage kam Elisa Maschmeier eine damals noch ziemlich triste Fläche nahe ihrer Wohnung in Haidhausen in den Sinn, die heute weithin als Breisässer Platz bekannt ist - so benannt, weil er an der Kreuzung von Breisacher und Elsässer Straße liegt. Dort gab es zwar eine Rundbank unter einer Kastanie, ansonsten aber reichlich Asphalt und Leere. Sie selbst habe in dem dreieckigen Platz jedoch schon immer "viel Potenzial" gesehen, und dieses habe sie nutzen wollen, erzählt die 29-Jährige. "Ich hatte zufällig einige Paletten zu Hause." Daraus schraubte sie zwei Holzsessel, ein Hochbeet und stellte alles kurzerhand auf den Breisässer Platz - ohne Namen, ohne Genehmigung.

"Am Anfang waren die Leute zaghaft, weil sie nicht wussten, ob das öffentlich ist oder nicht", erinnert sich Elisa Maschmeier. "Aber schon bald ist das gut angenommen und ziemlich viel genutzt worden." So setzten sich Leute auf dem Nachhauseweg zum Ausruhen auf die Palettenmöbel, zum Lesen mit einem Buch in der Hand oder zum Ratschen mit einem Glas Wein.

Bis heute stehen die beiden Holzsessel auf dem Breisässer Platz - und das ist längst nicht mehr alles. Vielmehr ist hier in Haidhausen unweit des Ostbahnhofs eine grüne Oase entstanden. Mit Hochbeeten, Sitzgelegenheiten und einem sogenannten Parklet auf der Fläche zweier Parkplätze. Dort finden sich aus Holz gefertigte Eckbänke, in deren Umrandung die Staudenbeete blühen und über denen des Abends eine solarbetriebene Lichterkette leuchtet. Dazu kommen ein Schwarzes Brett, das über Veranstaltungen und Aktionen im Viertel informiert, ein Tauschschrank, in dem Dutzende Bücher auf neue Besitzer warten, sowie eine Fahrradstation mit Luftpumpe und Werkzeug.

Detailansicht öffnen Ausruhen, ratschen, neue Bücher entdecken: Der Treffpunkt mit Tauschschrank macht's möglich. (Foto: Florian Peljak)

"Von den Leuten wird das krass gut angenommen", sagt Elisa Maschmeier und lässt ihren Blick zufrieden über das hölzerne Ensemble am Straßenrand schweifen. "Hier kommen ganz unterschiedliche Menschen her: Mütter mit ihren Kinderwagen, Bauarbeiter in der Mittagspause und viele Leute aus der ganzen Nachbarschaft, die es sich nicht leisten können, fünf Euro für ein Bier zu zahlen." Schließlich sei dies ein "Ort der Begegnung ohne Konsumzwang", betont die 29-Jährige, die das Projekt inzwischen unter dem Dach der Initiative "Die Städtischen" betreibt. Erst kürzlich ist der Breisässer Platz ausgezeichnet worden - mit dem Hans-Sauer-Preis der gleichnamigen Stiftung, der vorbildliche "Mobilitätsprojekte im Quartier" prämiert.

Die grüne Oase in Haidhausen ist ein Paradebeispiel dafür, was Parklets im öffentlichen Raum leisten können. Aktuell gibt es münchenweit zwölf solcher Bauten, die temporär auf einem oder zwei Parkplätzen stehen. Geplant seien mindestens noch 15 weitere, teilt eine Sprecherin des Mobilitätsreferats mit. Ein Parklet muss vom Rathaus beantragt und genehmigt werden; die Entscheidung obliegt dabei dem jeweiligen Bezirksausschuss.

Nach mehreren Pilotprojekten wie dem Freiraumgarten im Glockenbachviertel hat die Stadt die Parklet-Idee seit 2021 dauerhaft umgesetzt. Ziel sei es, "die Verkehrswende auch im Kleinen voranzutreiben", sagt die Sprecherin des Mobilitätsreferats. "Es müssen nicht immer die großen Aktionen und Interventionen sein. Parklets können kleine Orte der Begegnung, der Ruhe und oft auch Oasen des Stadtgrüns sein. Sie geben den Menschen wieder mehr Raum in ihrer Nachbarschaft."

Und dann sei da noch etwas, sagt Elisa Maschmeier hier am Breisässer Platz. "Die Parklets sollen zum Nachdenken anregen." Nämlich, wie der Straßenraum in einer zunehmend besiedelten Stadt wie München verteilt wird. So gab es etwa im örtlichen Bezirksausschuss Au-Haidhausen neben viel Lob für das Projekt auch Kritik, weil den Parklets weitere Parkplätze zum Opfer fallen - wie schon bei den Sommerstraßen und den Schanigärten. "Ich weiß selbst, wie ätzend es ist, hier nach einem Parkplatz zu suchen", sagt Elisa Maschmeier - einerseits. Andererseits finde sie es "schon erstaunlich, dass wir uns daran gewöhnt haben, wie viel Platz Autos bei uns einnehmen".

Schließlich sei der gesellschaftliche Mehrwert eines Parklets doch um ein Vielfaches größer als bei einem Fahrzeug, "das in 95 Prozent der Zeit eh nur herumsteht", sagt Maschmeier. Ginge es nach ihr, dann würden Holzbänke und Tauschschrank nicht nur von April bis Ende Oktober stehen, sondern dauerhaft - auch wegen des Aufwands fürs Auf- und Abbauen. Einen entsprechenden Antrag haben "Die Städtischen" beim Bezirksausschuss eingereicht. Seitens des Mobilitätsreferat heißt es dazu jedoch: "Eine Änderung des temporären Charakters ist derzeit nicht geplant, zumal die Akzeptanz bei temporären Umsetzungen meist größer ist als bei dauerhaften Realisierungen."

Unabhängig davon bewertet Elisa Maschmeier ihre Guerilla-Aktion aus dem Mai 2020 und all das, was sich daraus entwickelt hat, als Erfolg. Zum einen, weil in ihrer Nachbarschaft ein sozialer Treffpunkt entstanden ist. Zum anderen hat ihr Engagement dazu geführt, dass sie und ihr Geschäftspartner Benjamin Domnick inzwischen eine Firma gegründet haben, die sich mit Stadtmöblierungen im öffentlichen Raum beschäftigt. Unter anderem habe man in Essen und Geislingen Parklets und Stadtterrassen geplant und gebaut, sagt Elisa Maschmeier. Und aktuell arbeiten sie mit der TU München an einem Projekt in der Steinheilstraße.