Donnerstagnacht ist ein 43 Jahre alter Obdachloser in Haidhausen von einem Auto überfahren und schwer verletzt worden. Der Mann hatte sich in einem Schlafsack vor die Ausfahrt einer privaten Tiefgarage in der Rosenheimer Straße auf Höhe der Schleibingerstraße gelegt. Gegen 3.30 Uhr wollte offensichtlich eine Person in einem Auto die Tiefgarage verlassen, dabei überrollte das Fahrzeug den schlafenden Mann. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung vom Unfallort, ohne sich um das Opfer zu kümmern.