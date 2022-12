Warnung vor Glatteis in München

In München wird es glatt, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Aufgrund der eisigen Temperaturen - mancherorts noch in Verbindung mit Regen - warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München weiterhin vor Glatteis. Die amtliche Warnung gilt derzeit bis Donnerstagvormittag. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass gefrierender Regen teils über viele Stunden hinweg anhält. Es seien massive Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu erwarten.

Zudem könne es zu Schäden an der Infrastruktur, wie zum Beispiel an Strommasten und -leitungen, kommen. In Wäldern besteht laut DWD Gefahr von Eisbruch.

Erhebliche Verspätungen im Stadtverkehr

Auch im Münchner Nahverkehr sorgt das extreme Wetter für Ausfälle und teils massive Verspätungen. Die MVG warnt vor "erheblichen Behinderungen", die voraussichtlich noch bis Donnerstagmittag anhalten. Besonders Trambahnen und Busse kommen bisweilen kaum voran - und auch einige S-Bahnen haben Verspätung oder fallen ganz aus.

Besonders große Glättegefahr südlich von München

Für einige Landkreise vor allem im Süden Münchens im Alpenvorland meldete der Warndienst Katwarn am Donnerstagmorgen besonders große Gefahr durch Glatteis, auch in Bad Tölz-Wolfratshausen und im Kreis Starnberg.

In der Nacht waren zwar auf Bayerns Straßen einige Autos in Unfälle verwickelt, doch wurde niemand schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Auf den Autobahnen 9 und 99 bei München kam es zu über ein Dutzend Unfällen mit 23 beteiligten Fahrzeugen. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von rund 120 000 Euro. Ein Mensch sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Freisinger Polizei mit.

Vollsperre der A8 bei Odelzhausen

Auf der schneebedeckten Fahrbahn war ein Lastwagen am frühen Donnerstagmorgen bei Odelzhausen im Kreis Dachau ins Schlingern gekommen: Der Lkw-Anhänger kippte um. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die A8 wurde um die Unfallstelle herum in Richtung München voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten würden einige Stunden dauern, hieß es am Morgen.

Eine Umleitung wurde eingerichtet, allerdings müssten Autofahrer auch dort aufgrund der Wetterverhältnisse mit Wartezeiten rechnen, sagte der Sprecher.

Ausfälle bei Pendel-Zügen von Go-Ahead

Auf den bayerischen Bahnstrecken gäbe es trotz der extremen Witterungen bisher keine nennenswerten Einschränkungen. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Donnerstagmorgen.

Das Unternehmen Go-Ahead Bayern meldete hingegen bereits am Morgen einige beschädigte Züge als Folge des Eisregens am Mittwoch. Deswegen sei der Zugbetrieb reduziert. Unter anderem fallen Züge auf der Strecke Augsburg-München und Augsburg-Ulm aus. Besonders im Augsburger Netz seien die Fahrzeuge "dem Blitzeis nicht gewachsen", wie das Unternehmen mitteilte.

Flughafen München am Mittwoch mit gesperrten Start- und Landebahnen

Am Mittwoch hatte das eisige Winterwetter den Flugplan ziemlich durcheinandergebracht: Zeitweise konnten keine Flugzeuge starten und landen. Rund 150 Flüge seien zunächst abgesagt, 26 umgeleitet worden, sagte ein Sprecher des Flughafens der Deutschen Presse-Agentur. Bis zum Abend wurden beide Start- und Landebahnen wieder freigegeben.

Die Crew des Airports war mit 150 Räumfahrzeugen und 160 Mitarbeitern im Einsatz. "Bei der Sicherheit gibt es keine Kompromisse", sagte der Sprecher. "Wenn es immer wieder drauf regnet, können wir die Bahn nicht öffnen." Flüge wurden unter anderem nach Stuttgart, Wien und Nürnberg umgeleitet. Dort waren Mitarbeiter des Winterdiensts am Nachmittag ebenfalls damit beschäftigt, Fahrbahnen zu räumen und Flugzeuge zu enteisen. Am Nachmittag teilte der Flughafen-Betreiber mit, dass zumindest wieder einige Landungen möglich seien. Zunächst sei nur die nördliche Landebahn wieder freigegeben worden, dann nur die südliche, sagte der Flughafen-Sprecher. Starts waren erst am Mittwochabend nach der Freigabe beider Bahnen wieder möglich.

Die gute Nachricht des Wetterdienstes: Zum Freitag hin soll es auflockern.